Osservatorio della legalità della Regione Abruzzo | scade a breve l’avviso pubblico per eventi e logo

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Abruzzo ha pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione di proposte di eventi e per la realizzazione del logo dell’Osservatorio della legalità, con l’obiettivo di promuovere la cultura della legalità, della cittadinanza attiva e dell’impegno civile su tutto il territorio regionale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

osservatorio della legalit224 della regione abruzzo scade a breve l8217avviso pubblico per eventi e logo

© Chietitoday.it - Osservatorio della legalità della Regione Abruzzo: scade a breve l’avviso pubblico per eventi e logo

Leggi anche: Dalla Regione un bando per il logo e per gli eventi dell'Osservatorio della legalità

Leggi anche: Occhiuto torna ufficialmente alla guida della Regione e "a breve" anche commissario ad acta della sanità

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

osservatorio legalit224 regione abruzzoConsiglio Regionale, il comunicato. Osservatorio della Legalità, pubblicato l’avviso pubblico per eventi e logo - Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:24 dicembre 2025 – 17:47- abruzzonews24.com

osservatorio legalit224 regione abruzzoDalla Regione un bando per il logo e per gli eventi dell'Osservatorio della legalità - L'obiettivo dell'osservatorio è quello di di promuovere la cultura della legalità, della cittadinanza attiva e dell’impegno civile sul territorio abruzzese ... ilpescara.it

Edilizia: intesa Regione Abruzzo, Ance e Asl per osservatorio - La Regione Abruzzo sarà tra le prime in Italia a costituire l'Osservatorio delle Opere Pubbliche e Private: lunedì all'Aquila sarà siglata un'intesa tra la Regione Abruzzo e l'Ance (Associazione ... ansa.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.