Si barrica in casa e non apre alla madre | scatta l' arresto con sequestro di materiale a Torino Santa Rita

Venerdì a mezzogiorno, a Torino Santa Rita, una donna ha chiamato la polizia quando il figlio, affetto da problemi psichici, si è rifiutato di aprirle la porta di casa. L'uomo si è barricata all’interno, impedendo alla madre di entrare. Le forze dell’ordine sono intervenute e, dopo un tentativo di negoziazione, hanno deciso di entrare e sequestrare il materiale trovato nell’appartamento. L’uomo è stato portato in ospedale per accertamenti.

È successo venerdì, 20 febbraio, intorno all'ora di pranzo. A lanciare l'allarme è stata una donna, la madre di un uomo con diagnosi psichiatrica che si rifiutava di aprirle la porta di casa. Intervenuti sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile con il supporto dei vigili del fuoco: una volta all'interno dell'alloggio, in via Tripoli 75, in Santa Rita, all'uomo sarebbe stato sequestrato materiale di diversa natura tra cui armi bianche, probabili katane giapponesi. Sul posto anche personale sanitario con ambulanza: l'uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e trasferito in ospedale per accertamenti.