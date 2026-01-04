Blocca una donna per rapinarla lei si barrica in un bar e lo fa arrestare
Durante un'azione di prevenzione, un uomo ha bloccato una donna in strada, chiedendole di consegnare il denaro in suo possesso. La donna, rifugiandosi in un bar, ha trovato riparo e ha chiamato le forze dell’ordine. L’intervento delle autorità ha portato all’arresto dell’uomo, garantendo la sicurezza della vittima e il rispetto delle procedure legali.
Ha letteralmente bloccato una donna in strada e le ha intimato di consegnare i soldi che aveva con sé. La vittima è riuscita a scappare e a rifugiarsi in un bar. A essere bloccato e arrestato dai carabinieri un 18enne egiziano. I fatti sono accaduti all'altezza di circonvallazione Cornelia. 🔗 Leggi su Romatoday.it
