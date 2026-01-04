Blocca una donna per rapinarla lei si barrica in un bar e lo fa arrestare

Da romatoday.it 4 gen 2026

Durante un'azione di prevenzione, un uomo ha bloccato una donna in strada, chiedendole di consegnare il denaro in suo possesso. La donna, rifugiandosi in un bar, ha trovato riparo e ha chiamato le forze dell’ordine. L’intervento delle autorità ha portato all’arresto dell’uomo, garantendo la sicurezza della vittima e il rispetto delle procedure legali.

Ha letteralmente bloccato una donna in strada e le ha intimato di consegnare i soldi che  aveva con sé. La vittima è riuscita a scappare e a rifugiarsi in un bar. A essere bloccato e arrestato dai carabinieri un 18enne egiziano. I fatti sono accaduti all'altezza di circonvallazione Cornelia. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

