Quando una sentenza ruba una vita | dall’incubo Zuncheddu a Tortora la riforma Nordio prova a fermare gli abusi

Il referendum del 22 e 23 marzo rappresenta un’occasione per riflettere su importanti questioni di giustizia in Italia. La riforma proposta dal ministro Carlo Nordio mira a prevenire errori giudiziari e abusi che, in passato, hanno portato a ingiuste condanne e perdite di vite umane. Con 27 milioni di motivi, gli italiani sono chiamati a decidere se approvare o meno questa modifica, nel tentativo di migliorare il sistema giudiziario.

Ci sono 27 milioni di motivi per dire "sì" alla riforma della giustizia del ministro Carlo Nordio, su cui gli italiani saranno chiamati a esprimersi il 22 e il 23 marzo con un referendum. I 27 milioni di motivi sono la cifra media che ogni anno lo Stato italiano paga per ingiusta detenzione, ovvero per i cosiddetti arresti facili. Persone che finiscono in galera sulla base di un'accusa che poi si rivela falsa. Gli indennizzi a volte servono per ripagare persone messe in carcere per periodi brevi, in altre per "riparare" a una detenzione lunga anni, come quella di Beniamino Zuncheddu, un pastore sardo che ha trascorso dietro le sbarre 33 anni della sua vita prima di essere riconosciuto innocente.

