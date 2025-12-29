Capodanno al cinema Pop Up fra brindisi e le grandi pellicole della stagione

Per il Capodanno, Pop Up Cinema Bologna propone una selezione di film imperdibili della stagione, offrendo un’occasione per trascorrere la serata in modo diverso. Con repliche di titoli di grande interesse, l’evento invita gli spettatori a salutare il nuovo anno in un ambiente accogliente e tranquillo, tra le grandi pellicole del momento. Un’opportunità per condividere un momento culturale e di relax in compagnia, in un’atmosfera semplice e raffinata.

A capodanno e per l'inizio dell'anno, Pop up cinema Bologna propone le repliche di alcuni film imprescindibili di questa stagione cinematografica. Brindisi di Capodanno con "Buen camino" il film successo con Checco Zalone. Brindisi speciale con spumante e panettone al termine delle proiezioni.

Meglio il pellegrinaggio, che il gruppo di Capodanno #BuenCamino con #CheccoZalone è al cinema. Prodotto da Indiana Production con Medusa Film, in collaborazione con MZL. - facebook.com facebook

