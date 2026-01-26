Ciak si gira! …Cinema | un viaggio tra note e pellicole

Il cinema è un’arte che unisce musica, immagini e scenografie per offrire un’esperienza completa. In questa occasione, si presenta come un viaggio multidisciplinare, valorizzando le note iconiche e le ambientazioni multimediali. Un evento rivolto al pubblico romano, volto a celebrare la ricchezza e la versatilità del cinema, tra tradizione e innovazione, in un contesto culturale dedicato a tutti gli appassionati.

Ciak si gira! .Cinema: u n viaggio tra note e pellicole. Ciak si gira! .Cinema: u n’esperienza multidisciplinare tra note iconiche e scenografie multimediali attende il pubblico romano per celebrare la grandezza della settima arte. Tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio 2026, la Capitale ospita un evento straordinario. Il palcoscenico dell’ OFFOFF Theatre, situato in Via Giulia a Roma, accoglie una produzione di alto livello. Gli spettatori possono assistere alle performance serali alle ore 21.00, mentre la domenica l’appuntamento anticipa alle 17.00. Talenti d’eccezione sul palco romano. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

L’OFFOFF Theatre ospita “Ciak si gira! …Cinema”, un evento che unisce musica e teatro per celebrare le colonne sonore più famose del cinema e della fiction.

