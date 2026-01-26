Ciak si gira! …Cinema | un viaggio tra note e pellicole

Il cinema è un’arte che unisce musica, immagini e scenografie per offrire un’esperienza completa. In questa occasione, si presenta come un viaggio multidisciplinare, valorizzando le note iconiche e le ambientazioni multimediali. Un evento rivolto al pubblico romano, volto a celebrare la ricchezza e la versatilità del cinema, tra tradizione e innovazione, in un contesto culturale dedicato a tutti gli appassionati.

Ciak si gira! .Cinema: u n viaggio tra note e pellicole. Ciak si gira! .Cinema: u n’esperienza multidisciplinare tra note iconiche e scenografie multimediali attende il pubblico romano per celebrare la grandezza della settima arte. Tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio 2026, la Capitale ospita un evento straordinario. Il palcoscenico dell’ OFFOFF Theatre, situato in Via Giulia a Roma, accoglie una produzione di alto livello. Gli spettatori possono assistere alle performance serali alle ore 21.00, mentre la domenica l’appuntamento anticipa alle 17.00. Talenti d’eccezione sul palco romano. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Ciak si gira! …Cinema: un viaggio tra note e pellicole Approfondimenti su Cinema Marzo "Ciak si gira! ...Cinemà" all'OFF/OFF Theatre Ciak si gira! …Cinema’: il grande schermo rivive all’OFF/OFF Theatre L’OFFOFF Theatre ospita “Ciak si gira! …Cinema”, un evento che unisce musica e teatro per celebrare le colonne sonore più famose del cinema e della fiction. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Cinema Marzo Argomenti discussi: Ciak si gira! ...Cinemà all'OFF/OFF Theatre; Ciak si gira!… al teatro, con Alma Manera e Beppe Convertini; Ciak si gira! …Cinema’: il grande schermo rivive all’OFF/OFF Theatre; La ruota dei campioni: Campioni del cinema: Ciak si gira! Video. Ciak si gira! ...Cinemà all'OFF/OFF TheatreGaleotti furono Paolo Limiti, Stelvio Cipriani, Maurizio De Angelis, Joan Luis Bacalov, Fabio Frizzi e tanti altri autori che hanno firmato le pagine musicali più iconiche del cinema e della fiction. romatoday.it 'Ciak si gira… Cinema': spettacolo teatrale a Roma tra coreografie e colonne sonoreSpettacolo teatrale a Roma con coreografie e canzoni dal cinema internazionale. Esplora colonne sonore da Morricone a Chaplin. mentelocale.it “Ciak si gira! …Cinema’” Concerto-spettacolo tra le colonne sonore che ci hanno fatto sognare: Con la voce di Alma Manera, le parole di Beppe Convertini, il pianoforte del Maestro Kozeta Prifti, la regia di Maria Pia Liotta, nel segno di Morricone, Rota, Piov facebook Ciak, si gira! Ieri mattina, il giardino esterno della Biblioteca Vez si è trasformato in un set cinematografico, per la realizzazione del nuovo cortometraggio di “Corti in azione”, il laboratorio gratuito promosso da Rete Biblioteche Venezia, con il supporto di V x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.