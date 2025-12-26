Chiede di usare il seme del marito morto ma il tribunale dice no | procreazione medicalmente assistita vietata post mortem
Firenze, 26 dicembre 2025 – Nei giorni scorsi la corte d’Appello di Firenze si è espressa confermando un divieto netto sulla procreazione medicalmente assistita, o Pma, post mortem. La vicenda. Una donna fiorentina già nel 2021 – la vicenda è riportata dal Corriere Fiorentino – aveva chiesto al Tribunale di Firenze la consegna del seme crio-conservato del marito deceduto, per evitarne la distruzione, ma le era stata negata. Firenze, cacciato dopo una lite in discoteca estrae una pistola e minaccia i presenti Il campione biologico era stato depositato in una struttura di Firenze dall'uomo quando era in vita proprio perché temeva di morire o, se fosse sopravvissuto alle terapie per una neoplasia che doveva iniziare a curare, la fertilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Fecondazione medicalmente assistita post mortem, la sentenza: la moglie non può usare il seme congelato del marito morto
Leggi anche: La moglie non può usare il seme congelato del marito morto (nonostante il testamento di lui): Pma vietata post mortem
Chiede di usare il seme del marito morto, ma il tribunale dice no: procreazione medicalmente assistita vietata post mortem - Nel testamento aveva autorizzato la compagna al ritiro di liquido seminale per poter realizzare il sogno di avere un figlio. lanazione.it
Firenze, chiede di usare il seme del marito morto: il tribunale dice no - Per il tribunale di Firenze è vietata la procreazione medicalmente assistita, anche se il testamento del defunto lo prevede. msn.com
Al via il vertice UE sull'Ucraina. Zelensky chiede di usare i beni russi congelati entro fine anno, ma l'Europa si divide; Ungheria e Slovacchia sono contrarie, mentre il Belgio chiede garanzie - facebook.com facebook
#Xylella, Fallucchi chiede trasparenza: “Chiarezza sull’uso dei fondi pubblici e recupero delle risorse già stanziate” x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.