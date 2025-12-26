Chiede di usare il seme del marito morto ma il tribunale dice no | procreazione medicalmente assistita vietata post mortem

Firenze, 26 dicembre 2025 – Nei giorni scorsi la corte d’Appello di Firenze si è espressa confermando un divieto netto sulla procreazione medicalmente assistita, o Pma, post mortem. La vicenda. Una donna fiorentina già nel 2021 – la vicenda è riportata dal Corriere Fiorentino – aveva chiesto al Tribunale di Firenze la consegna del seme crio-conservato del marito deceduto, per evitarne la distruzione, ma le era stata negata. Firenze, cacciato dopo una lite in discoteca estrae una pistola e minaccia i presenti Il campione biologico era stato depositato in una struttura di Firenze dall'uomo quando era in vita proprio perché temeva di morire o, se fosse sopravvissuto alle terapie per una neoplasia che doveva iniziare a curare, la fertilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

