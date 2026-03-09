Lucca | dal Corano latino di Marracci alla pace globale

Sabato 21 marzo a Lucca, presso Palazzo Ducale, si svolgerà un incontro di studio intitolato Coranica. L’evento si concentra sulla traduzione del Corano in latino, realizzata nel Seicento da Ludovico Marracci, e intende approfondire il confronto tra cristianesimo e Islam. L’iniziativa coinvolge studiosi e esperti che discuteranno di aspetti storici e linguistiche legati a questa traduzione.

Sabato 21 marzo si terrà a Lucca, presso Palazzo Ducale, un incontro di studio dal titolo Coranica. L'evento mira a rafforzare il dialogo tra cristianesimo e Islam partendo dalla traduzione del Corano in latino realizzata nel Seicento da Ludovico Marracci. La giornata vedrà la partecipazione di autorità religiose e civili, con l'obiettivo di promuovere la pace in un contesto internazionale segnato da conflitti. L'iniziativa è promossa dalla Fondazione Metamorfosi Ets in collaborazione con l'Ufficio ecumenismo e dialogo interreligioso dell'Arcidiocesi di Lucca. Si tratta di un appuntamento inserito nel programma delle celebrazioni per il terzo centenario dell'elevazione di Lucca ad Arcidiocesi.