Due appuntamenti nel cuore della città per riscoprire la bellezza del patrimonio musicale e il genio scientifico che ha rivoluzionato la nostra visione del mondo. L’associazione Art-U presenta la rassegna ’ Di stelle e di silenzi ’, un progetto realizzato con la compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana, che coniuga la ricerca musicale, la narrazione teatrale e la ricerca scientifica in due tra le cornici più suggestive del centro storico fiorentino. Il programma si apre giovedì 20 marzo (ore 17,30) all’Auditorium Santa Croce al Tempio (via San Giuseppe) dove si terrà il ’ Concerto Fiorentino ’. In collaborazione con Kok, l’evento vedrà protagoniste le voci di Beatriz Oyarzabal Pinan e Catherine Watson, accompagnate al pianoforte da Riccardo Caroccia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Di stelle e di silenzi con Art-U. Si parte con il ’Concerto fiorentino’

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