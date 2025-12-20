' Burana Festival' al via la quarta edizione | si parte con il ' Gran concerto di Natale'
Torna, con la quarta edizione il ‘Burana Festival’, al via domenica 21 presso la Chiesa di San Giacomo Maggiore a Burana. La kermesse metterà insieme musica, memoria e territorio, e andrà a valorizzare l’organo settecentesco che nel 2026 compirà 300 anni.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
È nato il Salvatore! 13/12/2025 // Concerto di Natale
