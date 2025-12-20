' Burana Festival' al via la quarta edizione | si parte con il ' Gran concerto di Natale'

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna, con la quarta edizione il ‘Burana Festival’, al via domenica 21 presso la Chiesa di San Giacomo Maggiore a Burana. La kermesse metterà insieme musica, memoria e territorio, e andrà a valorizzare l’organo settecentesco che nel 2026 compirà 300 anni.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

burana festival al via la quarta edizione si parte con il gran concerto di natale

© Ferraratoday.it - 'Burana Festival', al via la quarta edizione: si parte con il 'Gran concerto di Natale'

Leggi anche: Dall'opera 'monumentale' al concerto di Dardust: Milano Marittima si prepara al Natale con "Mare d'arte Festival"

Leggi anche: A Mola di Bari con l'opera Doña Flor al via la quarta edizione del festival dedicato dall'Agìmus al fiammingo di Puglia

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È nato il Salvatore! 13/12/2025 // Concerto di Natale

Video È nato il Salvatore! 13/12/2025 // Concerto di Natale

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.