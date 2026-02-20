Nuovi orari per visitare il Castello Alfonsino | si parte sabato 21 con la pratica dello Slow Art

Il Castello Alfonsino a Brindisi cambierà orari di visita a partire da sabato 21 febbraio, quando si potrà partecipare a un nuovo percorso dedicato allo Slow Art. La decisione arriva per favorire un’esperienza più lenta e approfondita ai visitatori, che potranno scoprire i dettagli delle opere d’arte esposte. Le nuove aperture saranno più flessibili, con ingressi programmati anche nel pomeriggio. La prima giornata dedicata a questa iniziativa vedrà un numero maggiore di partecipanti.

A partire da sabato 21 febbraio, il Castello Alfonsino-Forte a Mare di Brindisi osserverà nuovi orari di apertura al pubblico. L’aggiornamento degli orari sono consultabili sulla piattaforma www.pastpuglia.it, dove sono riportate nel dettaglio le giornate e le fasce orarie di visita. Sulla stessa piattaforma sono disponibili tutte le informazioni necessarie per raggiungere il Castello e gli allegati relativi alle domande frequenti (Faq), al fine di agevolare la programmazione delle visite da parte dell’utenza. Per le istituzioni scolastiche, tutte le informazioni relative ai percorsi didattici, ai laboratori, alle attività educative e alle modalità di prenotazione sono disponibili nella sezione dedicata alla Didattica.🔗 Leggi su Brindisireport.it

