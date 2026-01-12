McTominay | Il Napoli anche oggi aveva tanti infortunati toglieteli all’Inter e vedete come va a finire

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha commentato la partita contro l’Inter, sottolineando le assenze di molti infortunati nel suo team. La sua doppietta ha contribuito al pareggio, e nelle sue dichiarazioni ha evidenziato come le difficoltà di squadra influenzino il risultato. Le sue parole offrono uno spunto di riflessione sulla competitività delle squadre in condizioni di emergenza e sulle dinamiche del campionato.

Il centrocampista del Napoli, Scott McTominay, autore della doppietta che ha portato il pareggio contro l'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Danz Intervista a McTominay. «Tutti nel Napoli hanno dato ogni singola goccia di sudore. Il Napoli non molla e non cederà di un millimetro. Il Napoli anche oggi era senza tutti i calciatori che sono infortunati, toglieteli all' Inter e vedete come va a finire. Grande reazione. Dopo l'e rrore è arrivata una doppietta. Gli errori fanno parte del gioco e della vita, è importante rialzare la testa» Leggi anche: McTominay salva il Napoli e il campionato italiano da infinite polemiche: è un calciatore gigantesco (grazie Ten Hag) Le parole di Juan Jesus, difensore del Napoli, a Dazn «Thuram è un attaccante eccellente.

