L’allenatore del Lecce, Euasebio Di Francesco, ha commentato prima della partita contro il Napoli, sottolineando la necessità di avere coraggio e forza nel rispondere a una squadra importante come quella partenopea. Ha aggiunto che il Napoli è una squadra ben guidata, consapevole di quello che vuole, e che rappresenta un avversario di rilievo per il suo team.

L’allenatore del Lecce, Euasebio Di Francesco, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn prima della sfida contro il Napoli al Maradona Napoli-Lecce, Di Francesco a Dazn “Di fronte abbiamo una squadra ben guidata che sa quello che vuole. Il Napoli è determinato, Conte ha recuperato giocatori importanti e ha una panchina che può fare la differenza. Ci vuole coraggio, forza di saper controbattere contro una squadra importante. Ci auguriamo di poter far girare la partita dalla nostra parte, sapendo che ovviamente sarà il Napoli a far la gara” Salvezza? “ Pensiamo step by step. Pensiamo a questa e poi valuteremo il resto. Conosciamo le difficoltà della gara, non basta l’ordinario ma bisogna fare qualcosa di straordinario. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Di Francesco: “Ci vuole coraggio, forza di saper controbattere contro una squadra importante come il Napoli”

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