Napoli-Como doppia mancata espulsione per Ramon L’episodio fa infuriare Conte | Ci vuole coraggio

Il primo tempo di Napoli-Como si chiude con un risultato a sorpresa e una protesta che accende il dibattito. Ramon sfiora due volte l’espulsione, ma l’arbitro non espelle né lui né altri giocatori. L’allenatore del Napoli, Conte, si infuria e parla di “mancanza di coraggio” e di episodi che potevano cambiare il match. La partita resta aperta e il nervosismo sale.

Il primo tempo di Napoli-Como si chiude con un risultato a sorpresa e con una protesta che accende il dibattito. Al Maradona gli azzurri vanno all’intervallo sotto 0-1, ma a far discutere è soprattutto un episodio avvenuto nei minuti finali della prima frazione. Un intervento di Jacobo Ramon su Rasmus Hojlund, lanciato verso la porta difesa da Butez, ha scatenato le proteste del Napoli. Per arbitro e VAR, però, non ci sono gli estremi per il cartellino rosso. L’episodio che scatena le proteste del Napoli. Il momento chiave arriva poco prima dell’intervallo. Rasmus Hojlund parte in progressione al limite dell’area, con lo spazio per puntare la porta del Como. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli-Como, doppia mancata espulsione per Ramon. L’episodio fa infuriare Conte: “Ci vuole coraggio” Approfondimenti su Napoli Como Napoli-Como, espulsione mancata per Ramon? L’episodio fa discutere Nel primo tempo di Napoli-Como si è acceso un vivace dibattito dopo un episodio controverso. Napoli, anche l’arbitraggio ci mette il suo: la sentenza di Marelli fa infuriare i tifosi Il Napoli ha subito una sconfitta per 3-0 contro la Juventus in una partita caratterizzata da decisioni arbitrali contestate. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Napoli Como Live Napoli-Como 1-1, arriva subito il pareggio di VergaraDopo la vittoria al cardiopalma di Marassi, il Napoli di Antonio Conte torna in campo, questa volta al Maradona, in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia. Dall'altro lato del ... ilmattino.it Napoli-Como, il risultato in diretta LIVEAntonio Arena è il primo classe 2009 a debuttare in Serie A. Un regalo speciale nel giorno che precede il suo 17° compleanno: l’attaccante della Roma è entrato all’85’ contro il Cagliari, nella sfida ... sport.sky.it Napoli-Como fin qui è la partita delle rivelazioni invernali: dopo il primo goal in Champions e il primo in Serie A, Antonio Vergara trova anche la prima gioia in Coppa Italia Ma che assist ha fatto Hojlund di prima - facebook.com facebook Napoli-Como, il risultato in diretta #SkySport #CoppaItalia x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.