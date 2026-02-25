Deruba fotografo in treno Attrezzatura recuperata Individuato dalla Polfer un clandestino di nazionalità algerina

Un fotografo ha subito un furto della sua attrezzatura durante un viaggio in treno, a causa di un tentativo di scippo. La Polfer di Lodi, intervenuta dopo la richiesta di aiuto al 112, ha recuperato tutto e ha individuato un uomo di nazionalità algerina, clandestino, ritenuto responsabile dell’episodio. La vicenda si è conclusa con il ritrovamento dell’attrezzatura e l’identificazione dell’autore. La scena si è svolta tra i vagoni di un treno in transito, lasciando un segno tangibile.

© Ilgiorno.it - Deruba fotografo in treno. Attrezzatura recuperata. Individuato dalla Polfer un clandestino di nazionalità algerina

"Sono un fotografo in viaggio e mi hanno rubato l’attrezzatura". È partita da questa richiesta di aiuto al 112 l’altra sera un’operazione mirata della Polizia Ferroviaria di Lodi. Accertamenti immediati che hanno consentito di recuperare una valigia di ingente valore economico, sottratta a un fotografo professionista durante un viaggio a bordo dell’ Intercity 599 sulla linea Milano-Terni. Nel corso dei controlli, gli agenti hanno fermato un uomo appena sceso dal treno, il cui comportamento aveva destato sospetti. Si tratta di un ventinovenne di nazionalità algerina, risultato senza documenti e con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Furto in treno, rubata a un fotografo la valigia con l’attrezzatura professionale: la Polfer la ritrova e la restituisceUn furto in treno ha portato via la valigia di un fotografo contenente attrezzature professionali. Clandestino deruba una settantatreenne per il crackUna donna di 73 anni, affetta da cancro, è stata vittima di una rapina mentre prelevava al bancomat a Bologna.