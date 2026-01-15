Truffa un’anziana per 35mila euro e scappa in treno Presa dalla Polfer di Firenze

Una truffa da 35 mila euro ai danni di un’anziana di oltre novant’anni è stata fermata grazie all’intervento della polizia ferroviaria di Firenze. La giovane autrice del reato, in fuga verso Napoli con gioielli e denaro rubati, è stata intercettata sul treno grazie a una segnalazione proveniente da Livorno e alla collaborazione di un capotreno. L’episodio evidenzia l’importanza della collaborazione tra forze dell’ordine e personale ferroviario.

