Truffa un’anziana per 35mila euro e scappa in treno Presa dalla Polfer di Firenze
Una truffa da 35 mila euro ai danni di un’anziana di oltre novant’anni è stata fermata grazie all’intervento della polizia ferroviaria di Firenze. La giovane autrice del reato, in fuga verso Napoli con gioielli e denaro rubati, è stata intercettata sul treno grazie a una segnalazione proveniente da Livorno e alla collaborazione di un capotreno. L’episodio evidenzia l’importanza della collaborazione tra forze dell’ordine e personale ferroviario.
Firenze, 15 gennaio 2026 – Un colpo da 35 mila euro ai danni di un’anziana ultra novantenne è stato sventato sul filo dei binari: una giovane truffatrice, in fuga verso Napoli con gioielli e contanti appena sottratti, è stata fermata dalla polizia ferroviaria a Firenze grazie alla segnalazione partita da Livorno e alla collaborazione di un capotreno. La donna, denunciata in stato di libertà dalla Polfer fiorentina, oltre ai gioielli di cospicuo valore aveva anche più di mille euro in contanti. Tutto ha avuto origine a Livorno, dove la questura era impegnata a svolgere una specifica attività di prevenzione contro le truffe agli anziani. 🔗 Leggi su Lanazione.it
