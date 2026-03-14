Derby lombardo | Vanoli-Brescia maglie speciali per

La Vanoli Cremona torna a giocare al Pala Radi contro la Pallacanestro Brescia in un classico derby lombardo. Le due squadre si affrontano in una partita che vede le maglie speciali indossate dai giocatori, mentre i tifosi si preparano a sostenere con passione le proprie squadre. La sfida si svolge nel rispetto delle regole e con un’atmosfera di grande attesa.

La Vanoli Cremona torna nel suo tempio, il Pala Radi, per affrontare la Pallacanestro Brescia in un derby lombardo carico di significato sociale e sportivo. Sabato 14 marzo 2026, alle ore 22:33, le due squadre si preparano allo scontro che vedrà i biancoblu indossare una divisa speciale per sostenere l’Associazione Donatori Midollo Osseo (ADMO). La sfida, prevista per domenica 15 marzo, non è solo una questione di classifica, ma un atto di solidarietà concreta a favore di pazienti affetti da gravi malattie genetiche. L’atmosfera al Pala Radi sarà carica di aspettative, con la squadra guidata da Pierluigi Brotto che cerca di consolidare la salvezza e regalare emozioni ai sostenitori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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