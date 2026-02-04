Piacenza si mette in gioco per Madre Albina. La città ha deciso di usare le maglie speciali per il volley come simbolo di solidarietà, coinvolgendo giocatori e tifosi in un gesto concreto di aiuto. Un modo semplice ma efficace per dimostrare vicinanza a chi ha bisogno, trasformando la passione sportiva in un gesto di solidarietà reale.

Un impegno che unisce sport e solidarietà, trasformando la passione per la pallavolo in supporto concreto per chi è in difficoltà. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza presenta una vendita benefica delle maglie gara ufficiali, per sostenere la missione della Congregazione Piacentina delle Suore della Provvidenza per l’Infanzia Abbandonata guidata da Madre Albina. Le maglie esposte sono quelle indossate dai quattordici giocatori della squadra nella recente partita casalinga contro Itas Trentino, disputata al PalabancaSport. Il costo unitario è di 250 euro e tutte le somme raccolte saranno devolute integralmente in beneficenza. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Piacenza sostiene Madre Albina con maglie speciali per il volley

Approfondimenti su Piacenza Sostiene

La Supercoppa italiana in Arabia si distingue per le maglie speciali che portano un tocco di cultura e tradizione, con i nomi dei giocatori scritti in arabo.

Stasera all'Al-Awwal Park di Riyadh, Napoli e Milan si affrontano nella Final Four della Supercoppa Italiana, accompagnate da maglie speciali.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Piacenza Sostiene

Le maglie della Gas Sales in vendita per la missione di madre Albina Dal PassoCi sono partite che non si giocano solo sul campo. Partite fatte di cuore, di solidarietà e di attenzione per sostenere opere rivolte a chi ha più ... piacenzasera.it

Cosa può fare la mamma #Madre #figlia #scuola #bullismo - facebook.com facebook