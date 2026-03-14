Derby lombardo | Krstovic ribalta Chivu espulso nel caos

Nel derby lombardo del 14 marzo 2026, Krstovic ha segnato il gol che ha ribaltato il risultato mentre Chivu è stato espulso nel corso del caos che ha coinvolto le squadre negli ultimi minuti. La partita ha visto un vantaggio iniziale trasformarsi in un pareggio, con momenti di tensione e scontri che hanno caratterizzato gli ultimi istanti.

Il derby lombardo del 14 marzo 2026 ha riservato colpi di scena negli ultimi istanti, trasformando un vantaggio iniziale in una partita pareggiata. La tensione è salita alle stelle quando il tecnico dell’Atalanta ha ricevuto due ammonizioni in pochi secondi, finendo espulso dal campo. Tutto è iniziato con il gol di Pio Esposito nel primo tempo, ma la Dea ha trovato il pari all’82° minuto grazie a una ribattuta di Krstovic dopo un parato di Sommer. La sequenza decisiva e il caos nell’area. L’azione che ha ribaltato la situazione si è svolta al limite dell’area di rigore. Sulemana ha recuperato palla su Dumfries, il quale è caduto lamentando una spinta da dietro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Derby lombardo: Krstovic ribalta, Chivu espulso nel caos Articoli correlati Inter-Atalanta, gol di Krstovic tra le polemiche e Chivu espulso. Cos’è successo(Adnkronos) – Succede di tutto negli ultimi minuti di Inter-Atalanta, oggi sabato 14 marzo. Inter-Atalanta 1-1 tra le polemiche. Krstovic gela San Siro, Chivu furioso (ed espulso)Milano, 14 marzo 2026 - Il Milan ha una chance di riaprire definitivamente la lotta Scudetto.