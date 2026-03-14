Derby dell' Etruria Gemello e Tumbarello lanciano il guanto di sfida | Ad Arezzo per fare risultato

Domani si gioca il derby dell'Etruria tra Perugia e Arezzo, con Gemello e Tumbarello che annunciano la volontà di portare a casa un risultato positivo. La vigilia è particolare per i biancorossi, che si preparano a una sfida molto sentita. A parlare sono due calciatori che rappresentano i protagonisti principali in campo, mentre la squadra si avvicina all’appuntamento con determinazione.

Protagonisti del pregara, anzichè il tecnico Tedesco, il portiere e il centrocampista: "Saper soffrire sarà importantissimo" Non è una vigilia come un'altra in casa Perugia. Primo perché domani si gioca una partita sentitissima, forse ancor più di quella con la Ternana; secondo perché ad esprimere le proprie sensazioni non è Giovanni Tedesco ma due giocatori, i veri attori protagonisti del gioco più bello del mondo. Si è cercato in un certo senso di ricalcare l'esempio della Juventus, che ieri ha mandato in conferenza stampa Conceicao e non Spalletti: al Museo del Grifo oggi è toccato a Luca Gemello e Giorgio Tumbarello. Gemello sa di avere di fronte i migliori interpeti del girone B. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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