Derby dell' Etruria il Perugia a caccia di un successo che manca da quasi sei anni

Il derby dell'Etruria si disputa senza la presenza dei tifosi ospiti, che da poco più di quarantott’ore hanno ricevuto un divieto di trasferta. Il Perugia cerca il primo successo da quasi sei anni, mentre l'interesse rimane elevato nonostante l'assenza del pubblico avversario. La partita si svolge in un clima di attesa e tensione, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo.

I biancorossi vinsero 1-0 al Comunale grazie al gol di Kouan. Poi solo amarezze da archiviare al più presto Non ci saranno i tifosi ospiti, ai quali non più tardi di quarantottore fa è stato comminato il divieto di trasferta, ma la posta in palio è comunque molto alta. Arezzo e Perugia sono molto concentrate a perseguire i propri obbiettivi, la conquista della serie B per gli amaranto e la salvezza diretta per i biancorossi. Chi ha più da perdere, almeno sulla carta sono i primi, che per via di alcuni passi falsi hanno visto il loro distacco sulle dirette inseguitrici - è il caso dell'Ascoli, che però ha una partita in più ma lo scontro diretto ancora da disputare - a quattro punti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Articoli correlati

Calcio serie C, il Perugia inizia a pensare al Derby dell'Etruria. Da monitorare gli acciaccati: Lisi a rischio operazioneL'esterno romano sarà sottoposto domani ad esami che potrebbero confermare il problema al menisco.

Leggi anche: Domenica c'è il derby, caccia al biglietto. Divieto di trasferta per i tifosi del Perugia

Tutto quello che riguarda Derby dell'Etruria il Perugia a caccia...

Temi più discussi: Calcio serie C, il Perugia inizia a pensare al Derby dell'Etruria. Da monitorare gli acciaccati: Lisi a rischio operazione; Calcio serie C, Arezzo - Perugia: scatta il divieto di trasferta per i tifosi biancorossi; Niente trasferta ad Arezzo per i tifosi del Grifo, Lisi verso un lungo stop; Perugia Pontedera 2-1. Il post partita con Tedesco, Montevago e Braglia.

Calcio serie C, il Perugia inizia a pensare al Derby dell'Etruria. Da monitorare gli acciaccati: Lisi a rischio operazioneL'esterno romano sarà sottoposto domani ad esami che potrebbero confermare il problema al menisco. Altri tre sotto la lente ... today.it

Niente trasferta ad Arezzo per i tifosi del Grifo, Lisi verso un lungo stopCome per l'andata al Curi non ci saranno supporter nel settore ospiti. Il Perugia di Tedesco intanto continua a lavorare ... corrieredellumbria.it

TV8. . Mister Allegri è tornato … E ovviamente non poteva non parlare del derby #Tv8GialappasNight vi aspetta mercoledì a mezzanotte LIVE su Tv8. - facebook.com facebook

Spillo non teme contraccolpi dopo la sconfitta nel derby e crede ancora fortemente nell'Inter di Chivu x.com