Questa mattina a Predazzo, Hoerl e Nikaido hanno lanciato una sfida a Domen Prevc durante gli allenamenti sul Large Hill. Gli atleti si sono esibiti in vista delle prossime gare olimpiche di salto con gli sci a Milano Cortina 2026. La prima sessione ufficiale di training si è svolta in serata, preparando il terreno per le prove ufficiali.

In serata si è disputata anche per gli uomini la prima sessione ufficiale di training in vista delle gare su trampolino grande di salto con gli sci ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul Large Hill di Predazzo abbiamo visto un antipasto di quello che potrà essere il confronto diretto tra i big per le medaglie sia a livello individuale che nella prova a squadre. Avvio molto incoraggiante per l’austriaco Jan Hoerl, che si è imposto nella prima serie scegliendo poi di rinunciare ai salti successivi, ma ha impressionato positivamente anche il giapponese Ren Nikaido attestandosi in seconda e successivamente in prima posizione per poi non presentarsi in stanga di partenza per l’ultimo salto odierno di prova in Val di Fiemme. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Salto con gli sci, Hoerl e Nikaido lanciano il guanto di sfida a Domen Prevc negli allenamenti sul Large Hill di Predazzo

