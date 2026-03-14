Deragliamento | l’interrogatorio dell’autista che ha perso i

Lunedì mattina, il conducente del Tramlink coinvolto nel deragliamento del 27 febbraio a Milano sarà ascoltato dalla Procura. Durante l'interrogatorio, fornirà la sua versione degli eventi e risponderà alle domande degli inquirenti. L'atto si inserisce nelle indagini avviate per chiarire le cause dell'incidente che ha coinvolto il tram alle 16 di quel giorno.

Lunedì mattina il conducente Pietro M. sarà chiamato a rendere conto della sua versione dei fatti alla Procura di Milano, in un interrogatorio che potrebbe chiarire le dinamiche del tragico deragliamento del Tramlink 7707 avvenuto lo scorso 27 febbraio alle ore 16.11. L’uomo, indagato per disastro ferroviario e omicidio colposo, dovrà decidere se rispondere alle domande dei magistrati Elisa Calanducci e Corinna Carrara o avvalersi del diritto al silenzio. Il caso ha già provocato la morte di Ferdinando Favia e Okon Johnson Lucky e il ferimento di oltre cinquantaquattro persone. La narrazione dell’autista ruota attorno a un dolore fisico improvviso al piede sinistro, causato da un urto con una carrozzina mentre aiutava un passeggero disabile a salire sul mezzo pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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