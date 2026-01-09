La testimonianza dell’autista che ha salvato un anziano | Era come un film

Da triesteprima.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Leonardo Tommasi, autista di Trieste Trasporti, racconta l’episodio in cui ha salvato un anziano, descrivendo il momento come “come un film”. A seguito di un incidente, ha agito prontamente davanti alle Torri d’Europa, dimostrando attenzione e rapidità. La testimonianza evidenzia l’importanza della reattività e della responsabilità nel lavoro quotidiano, contribuendo a sottolineare il ruolo fondamentale degli autisti nel garantire la sicurezza dei passeggeri.

“Mi sono fermato di fronte alle Torri d'Europa, a un certo punto ho sentito un tonfo e ho capito subito che era successo qualcosa di molto grave” così Leonardo Tommasi, autista 33enne della Trieste Trasporti, racconta gli attimi di tensione vissuti a bordo della linea 29 e la perfetta catena di. 🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

Leggi anche: Salvato con l'elisoccorso un anziano che si era perso nel bosco: stava cercando i funghi

Leggi anche: Bullo insulta l'autista dell'autobus che scende e lo aggredisce: «Lo ha preso per il collo perché era in mezzo alla strada e non si spostava»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Special Forces Track Terrorists at the Border — A Brutal Firefight Erupts

Video Special Forces Track Terrorists at the Border — A Brutal Firefight Erupts

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.