La testimonianza dell’autista che ha salvato un anziano | Era come un film
Leonardo Tommasi, autista di Trieste Trasporti, racconta l’episodio in cui ha salvato un anziano, descrivendo il momento come “come un film”. A seguito di un incidente, ha agito prontamente davanti alle Torri d’Europa, dimostrando attenzione e rapidità. La testimonianza evidenzia l’importanza della reattività e della responsabilità nel lavoro quotidiano, contribuendo a sottolineare il ruolo fondamentale degli autisti nel garantire la sicurezza dei passeggeri.
“Mi sono fermato di fronte alle Torri d'Europa, a un certo punto ho sentito un tonfo e ho capito subito che era successo qualcosa di molto grave” così Leonardo Tommasi, autista 33enne della Trieste Trasporti, racconta gli attimi di tensione vissuti a bordo della linea 29 e la perfetta catena di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Leggi anche: Salvato con l'elisoccorso un anziano che si era perso nel bosco: stava cercando i funghi
Leggi anche: Bullo insulta l'autista dell'autobus che scende e lo aggredisce: «Lo ha preso per il collo perché era in mezzo alla strada e non si spostava»
Special Forces Track Terrorists at the Border — A Brutal Firefight Erupts
Nel 2007, il magistrato Donadio interroga Maria Romeo, fidanzata di Alberto Lo Cicero e sorella dell’autista di Stefano Delle Chiaie. #Report vi farà ascoltare in esclusiva la testimonianza mai acquisita dalla Procura di Caltanissetta che indaga sui mandanti es x.com
La testimonianza dell'autista del pullman che il 24 novembre è stato ferito dal lancio di una bottiglia lanciata dal cavalcavia della galleria Vazzieri. La rete di sicurezza è stata tagliata. #IoSeguoTgr Tgr Rai - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.