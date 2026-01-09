La testimonianza dell’autista che ha salvato un anziano | Era come un film

Leonardo Tommasi, autista di Trieste Trasporti, racconta l’episodio in cui ha salvato un anziano, descrivendo il momento come “come un film”. A seguito di un incidente, ha agito prontamente davanti alle Torri d’Europa, dimostrando attenzione e rapidità. La testimonianza evidenzia l’importanza della reattività e della responsabilità nel lavoro quotidiano, contribuendo a sottolineare il ruolo fondamentale degli autisti nel garantire la sicurezza dei passeggeri.

