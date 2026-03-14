Il dolore al piede e il mancato alert | lunedì l’interrogatorio dell’autista del tramlink deragliato

Lunedì mattina, in tribunale, il conducente del Tramlink coinvolto nel deragliamento di lunedì pomeriggio sarà ascoltato dai pubblici ministeri. Il sessantenne, che ha accusato dolore al piede e ha perso l’allerta durante l’incidente, fornirà la propria versione dei fatti. L’interrogatorio si svolgerà davanti alle pm Elisa Calanducci e Corinna Carrara, che seguono il procedimento.