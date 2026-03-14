Il dolore al piede e il mancato alert | lunedì l’interrogatorio dell’autista del tramlink deragliato

Da ilgiorno.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì mattina, in tribunale, il conducente del Tramlink coinvolto nel deragliamento di lunedì pomeriggio sarà ascoltato dai pubblici ministeri. Il sessantenne, che ha accusato dolore al piede e ha perso l’allerta durante l’incidente, fornirà la propria versione dei fatti. L’interrogatorio si svolgerà davanti alle pm Elisa Calanducci e Corinna Carrara, che seguono il procedimento.

Milano – Lunedì mattina il tranviere Pietro M. potrà mettere a verbale la sua verità. Il sessantenne è stato convocato in Procura per essere interrogato dai pm Elisa Calanducci e Corinna Carrara, titolari del fascicolo sul deragliamento del Tramlink 7707 avvenuto alle 16.11 del 27 febbraio. Difeso dall’avvocato Benedetto Tusa, l’autista, indagato per disastro ferroviario, omicidio colposo e lesioni colpose, dovrà decidere se rispondere alle domande degli inquirenti o se avvalersi della facoltà di non rispondere.  La versione fornita subito dopo l’incidente . Una versione dei fatti del conducente esiste già. Ed è quella che il dipendente Atm,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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