Il dolore al piede e il mancato alert | lunedì l’interrogatorio dell’autista del tramlink deragliato
Lunedì mattina, in tribunale, il conducente del Tramlink coinvolto nel deragliamento di lunedì pomeriggio sarà ascoltato dai pubblici ministeri. Il sessantenne, che ha accusato dolore al piede e ha perso l’allerta durante l’incidente, fornirà la propria versione dei fatti. L’interrogatorio si svolgerà davanti alle pm Elisa Calanducci e Corinna Carrara, che seguono il procedimento.
Milano – Lunedì mattina il tranviere Pietro M. potrà mettere a verbale la sua verità. Il sessantenne è stato convocato in Procura per essere interrogato dai pm Elisa Calanducci e Corinna Carrara, titolari del fascicolo sul deragliamento del Tramlink 7707 avvenuto alle 16.11 del 27 febbraio. Difeso dall’avvocato Benedetto Tusa, l’autista, indagato per disastro ferroviario, omicidio colposo e lesioni colpose, dovrà decidere se rispondere alle domande degli inquirenti o se avvalersi della facoltà di non rispondere. La versione fornita subito dopo l’incidente . Una versione dei fatti del conducente esiste già. Ed è quella che il dipendente Atm,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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