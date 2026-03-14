Demolizioni ricostruzioni e premi per chi edifica | la rivoluzione urbanistica di Civita Castellana

Il consiglio comunale di Civita Castellana ha approvato una serie di interventi che includono demolizioni e ricostruzioni, accompagnati da premi per chi edifica. La decisione riguarda un progetto di revisione delle modalità di sviluppo urbano della città delle ceramiche. La delibera introduce nuove norme e incentivi per chi realizza interventi edilizi nell’area. La rivoluzione urbanistica mira a modificare il volto della città.

Il consiglio comunale di Civita Castellana approva una vera e propria rivoluzione urbanistica della città delle ceramiche.Una nuova fase per lo sviluppo urbanistico, per la riqualificazione del patrimonio e per la rigenerazione urbana del comune, con massima attenzione al tempo stesso a sostenibilità ambientale, sicurezza sismica ed efficientamento energetico. Analizzando nello specifico le novità, le disposizioni sui programmi di rigenerazione urbana consentiranno di promuovere interventi coordinati di riqualificazione urbanistica, edilizia e socio-economica nelle aree urbane che presentano situazioni di criticità o degrado, con particolare... 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Articoli correlati Civita Castellana celebra i suoi campioni: i nomi di chi ha ricevuto l'Oscar dello sportÈ stata festa grande a Civita Castellana per gli “Oscar dello sport", l'iniziativa del Panathlon di Viterbo, patrocinata dal comune di Civita... Annullata la prima sfilata del carnevale di Civita CastellanaLa prima grande sfilata del Carnevale civitonico, prevista per domenica 8 febbraio, è stata ufficialmente annullata.