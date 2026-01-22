Civita Castellana celebra i suoi campioni | i nomi di chi ha ricevuto l' Oscar dello sport

Civita Castellana rende omaggio ai propri atleti più meritevoli con la cerimonia degli “Oscar dello sport”. Promossa dal Panathlon di Viterbo, con il patrocinio del Comune e del Coni Lazio, questa iniziativa riconosce pubblicamente i successi e l’impegno di chi ha rappresentato la città nel mondo dello sport. Un momento di valorizzazione e di riconoscimento per tutti i campioni locali, simbolo di dedizione e passione.

È stata festa grande a Civita Castellana per gli “Oscar dello sport", l'iniziativa del Panathlon di Viterbo, patrocinata dal comune di Civita Castellana e dal Coni Lazio. Oltre cinquanta i premiati per i grandi risultati ottenuto nelle attività sportive. La serata, che ha riscosso grande successo.🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

