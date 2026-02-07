Annullata la prima sfilata del carnevale di Civita Castellana

Da viterbotoday.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima sfilata del Carnevale di Civita Castellana prevista per domenica 8 febbraio è stata cancellata all’ultimo minuto. La decisione è arrivata senza preavviso, lasciando gli organizzatori e i partecipanti senza parole. La città si prepara comunque a vivere le altre tappe del carnevale, anche se questa prima grande parata è saltata.

La prima grande sfilata del Carnevale civitonico, prevista per domenica 8 febbraio, è stata ufficialmente annullata. La decisione è arrivata dopo ore di consultazioni, mentre i radar meteorologici confermavano quello che molti temevano già da metà settimana: la pioggia.La notizia circolava con.🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Civita Castellana

Giulio Pugese, morto a 57 anni lo "Zi Giu" del Carnevale di Civita Castellana

Civita Castellana piange la scomparsa di Giulio Pugese, morto a 57 anni nella sua casa domenica primo febbraio.

Civita Castellana, l’assessora Simonetta Coletta molla la delega al Carnevale

A meno di due mesi dall’inizio del Carnevale Scossone, Civita Castellana si prepara a una svolta politica: l’assessora Simonetta Coletta ha ufficialmente consegnato la delega al sindaco Luca Giampieri.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

IL CARNEVALE DI CIVITA CASTELLANA 2025-2026

Video IL CARNEVALE DI CIVITA CASTELLANA 2025-2026

Ultime notizie su Civita Castellana

Argomenti discussi: Carnevaletto da 3 soldi. Ultimi dettagli per la prima sfilata; Carnevale 2026 | la sfilata dei carri allegorici a Pontinia; Carnevale 2026 a Latina | rinviata per il maltempo la sfilata dei carri.

annullata la prima sfilataTIVOLI - Carnevale 2026, annullata la prima sfilata con 3 carri piccoliIl maltempo guasta la prima del Carnevale 2026 di Tivoli. E’ stata annullata la sfilata dei carri prevista per oggi pomeriggio, domenica 25 febbraio, a causa delle avverse condizioni meteo che imped ... tiburno.tv

Carnevaletto da 3 soldi. Ultimi dettagli per la prima sfilataSi inizia domenica prossima con l’uscita dei carri allegorici creati dai rioni per la cinquantacinquesima edizione della kermesse. msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.