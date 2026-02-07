Annullata la prima sfilata del carnevale di Civita Castellana

La prima sfilata del Carnevale di Civita Castellana prevista per domenica 8 febbraio è stata cancellata all’ultimo minuto. La decisione è arrivata senza preavviso, lasciando gli organizzatori e i partecipanti senza parole. La città si prepara comunque a vivere le altre tappe del carnevale, anche se questa prima grande parata è saltata.

La prima grande sfilata del Carnevale civitonico, prevista per domenica 8 febbraio, è stata ufficialmente annullata. La decisione è arrivata dopo ore di consultazioni, mentre i radar meteorologici confermavano quello che molti temevano già da metà settimana: la pioggia.

