Demolizioni delle torri dell’acqua | Benvignante sarà la prossima

Le torri dell’acquedotto sono state demolite in diversi quartieri, tra cui San Nicolo, Consandolo e Filo, quest’ultima minata da vistose crepe e cadute di calcinacci, probabilmente causate da scosse sismiche. Ora si attende la demolizione anche della torre di Benvignante, che sarà la prossima a essere smantellata. Le operazioni si sono svolte senza incidenti e seguono un piano di sicurezza stabilito.

Già abbattute le torri dell’acquedotto di San Nicolo, Consandolo, Filo (in Via Lodigiana, era minato da vistose crepe alla base e da cadute di calcinacci provocati pare anche da scosse sismiche) adesso tocca a quella di Benvignante. Partiti infatti i lavori di demolizione che, già in corso, porteranno anche alla riqualificazione dell’area su cui al momento ancora insiste la struttura, ora transennata e cellofanata. Si tratta di un intervento pianificato e deliberato da Hera, il gestore del servizio idrico. Il cantiere rientra comunque in un progetto più ampio per lo smantellamento di tali manufatti, surclassati ormai da impianti e strumenti tecnologici più avanzati ed all’avanguardia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Demolizioni delle torri dell’acqua: "Benvignante sarà la prossima" Articoli correlati Martinez Inter, quale sarà il futuro dell’estremo difensore per la prossima stagione?Calciomercato Inter, nuovo assalto a Curtis Jones? Il piano per l’estate Calciomercato Inter LIVE: Barella non è più incedibile. In Italia esiste il borgo delle torri, dove si trova la Manhattan del medioevo patrimonio dell’UNESCOSan Gimignano è il borgo delle torri per eccellenza, ne conta ben 14 nel centro storico. Tutti gli aggiornamenti su Demolizioni delle torri dell'acqua... Temi più discussi: Demolizioni delle torri dell’acqua: Benvignante sarà la prossima; Roma Capitale al Mipim di Cannes, Veloccia: Abbiamo grandi doti attrattive, ogni anno oltre 11 miliardi di investimenti; Ex Monastero, si va avanti anche senza tutti i pareri; Nuovo ospedale di Treviso, al via le demolizioni. Il monoblocco sarà inaugurato ad ottobre. Zingonia, a cinque anni dall'abbattimento delle torri il progetto si è arenato tra viabilità e aste a vuotoCinque anni fa avevano fatto il giro d’Italia le immagini di Matteo Salvini sulla ruspa che, da ministro degli Interni, avviava la demolizione delle torri di Zingonia. Sembrava il punto di svolta per ... bergamo.corriere.it Video: la spettacolare demolizione delle torri di raffreddamento a Gundremmingen, in GermaniaCirca 56.000 tonnellate di cemento sono state fatte a Gundremmingen. Il comune si è preparato ad accogliere una grande folla di curiosi Le enormi torri di raffreddamento dell'ex centrale nucleare ... it.euronews.com Gesmundo Demolizioni - facebook.com facebook Abbiamo avviato le demolizioni dei tralicci nel centro abitato di #Trento, dove le vecchie linee aeree lasciano il posto a collegamenti più moderni ed efficienti. L’intervento fa parte del piano di riassetto della rete elettrica locale per cui Terna ha investito oltre 40 x.com