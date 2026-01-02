Martinez Inter quale sarà il futuro dell’estremo difensore per la prossima stagione?

Il futuro di Samir Handanovic come portiere dell'Inter resta ancora incerto. Con il contratto di Sommer in scadenza e le valutazioni sulla prestazione dell'ex Genoa, la società si trova a riflettere sulle scelte per la prossima stagione. In questo contesto, si fanno strada diverse ipotesi, mentre la decisione finale si avvicina. Ecco le ultime novità sui possibili sviluppi della posizione di Martinez tra i pali nerazzurri.

Inter News 24 Martinez Inter, futuro tra i pali dell’Inter resta incerto, con il contratto di Sommer in scadenza e le valutazioni sull’ex Genoa che continuano! Le ultime. Tra le questioni da risolvere in casa Inter al termine della stagione, uno degli argomenti principali riguarda il portiere. Con il contratto di Sommer in scadenza e il futuro di Martinez ancora tutto da scrivere, il club si trova a dover affrontare una decisione cruciale per il prossimo anno. Martinez, attualmente sotto contratto fino al 2029, non ha avuto molto spazio sotto la gestione di Chivu, a causa anche di una serie di difficoltà personali, tra cui un grave incidente stradale lo scorso novembre, che ha minato la sua serenità. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Martinez Inter, quale sarà il futuro dell’estremo difensore per la prossima stagione? Leggi anche: Portiere Inter, quale sarà la scelta dei nerazzurri verso la sfida contro il Genoa? L’estremo difensore vede la luce Leggi anche: Bastoni Inter, quale sarà il futuro del difensore nerazzurro? Arriva la posizione attuale della società Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Inter, nodo porta per la prossima stagione. Martinez? Club si sta guardando attorno - Tra le situazioni da affrontare per l'Inter al termine di questa stagione c'è quella relativa al portiere. msn.com

Calciomercato Inter news/ Rebus portiere: il futuro di Martinez e i nomi caldi (oggi 26 dicembre 2025) - Calciomercato Inter news oggi 26 dicembre 2025, è rebus portiere: il futuro di Josep Martinez e i nomi caldi, da Vicario a Carnesecchi. ilsussidiario.net

Inter: la decisione di Lautaro Martinez per il futuro - Protagonista in maglia Inter con un ottimo inizio di stagione, Lautaro Martinez sembra aver preso una decisione anche sul futuro. newsmondo.it

Passione Inter. . Atalanta-Inter 0-1, weekend Serie A, Chivu, Zielinski, Lautaro Martinez, calciomercato e non solo. Entra nel Club: https://6vkJh9.short.gy/ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. Potrai intervenir - facebook.com facebook

L'Inter si sta godendo il miglior Lautaro Martinez di sempre #AtalantaInter #DAZNBetClub #DAZN x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.