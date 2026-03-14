Demajeo Wiggins schiaccia ma viene travolto dal canestro che si ribalta | caos in campo

Durante una partita del campionato di basket croato, Demajeo Wiggins ha schiacciato con forza portando il canestro a crollare. Tuttavia, la struttura pesante si è ribaltata e lo ha travolto, creando confusione sul campo. Wiggins è rimasto illeso dopo l’incidente. La scena ha attirato l’attenzione di spettatori e giocatori presenti.

Incredibile nel campionato di basket croato: Demajeo Wiggins schiaccia e fa crollare il canestro. La pesante struttura lo travolge, ma lui ne esce illeso. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Lavora nel suo campo ma viene travolto e schiacciato dal trattore: 66enne muore a Bonate SottoBonate Sotto (Bergamo), 18 febbraio 2026 – Un uomo di 66 anni è morto questa mattina, poco prima delle 10, a Bonate Sotto, travolto e schiacciato da... Ma come ha fatto? Missi vola a canestro e schiaccia cosìNella top 5 delle giocate della notte Nba spicca la super schiacciata di Yves Missi dei Pelicans, che travolge la difesa dei Thunder volando al ferro...