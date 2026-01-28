Ma come ha fatto? Missi vola a canestro e schiaccia così

Yves Missi dei Pelicans si mette in mostra con una schiacciata da urlo durante la notte Nba. Dopo un tiro sbagliato di Trey Murphy, il giocatore vola al canestro tra la difesa dei Thunder e schiaccia con forza, lasciando tutti senza parole. È una delle azioni più spettacolari della serata e finisce nella top 5 delle giocate più belle.

