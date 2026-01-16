Pontenure genitori preoccupati | Intrusioni notturne dei ladri nell’asilo e problemi alla struttura

I genitori del plesso scolastico Peter Pan di Pontenure hanno segnalato preoccupazioni riguardo a intrusioni notturne dei ladri e problemi strutturali. In una comunicazione al Comune, sotto la gestione del commissario prefettizio Attilio Ubaldi, sono stati evidenziati anche questioni di sicurezza, riscaldamento e manutenzione dell’edificio. La situazione richiede attenzione per garantire un ambiente sicuro e adeguato per i bambini e il personale scolastico.

I genitori scrivono al Comune: «Vengono sottratti o danneggiati materiali didattici e attrezzature che noi contribuiamo ad acquistare. Inoltre da rivedere l'impianto di riscaldamento, la struttura è rimasta fredda per tre giorni» Tutti i genitori del plesso scolastico Peter Pan di Pontenure hanno inviato una comunicazione al Comune di Pontenure (l'Amministrazione è guidata da un commissario prefettizio, il viceprefetto Attilio Ubaldi), in merito ad alcune criticità riguardanti sicurezza, riscaldamento e manutenzione. «I sottoscritti genitori dei bambini frequentanti l'asilo Peter Pan – si legge nella missiva - intendono con la presente esprimere formale e profondo malcontento riguardo alla gestione della struttura e alla sicurezza dei propri figli.

