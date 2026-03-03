L'ex biblioteca di via Zuccoli a Monza è attualmente teatro di ingressi abusivi e accumulo di rifiuti, con più varchi aperti illegalmente. Nonostante i ripetuti tentativi di limitare l’accesso, molti varchi rimangono aperti, favorendo l’irregolarità. La struttura, che avrebbe dovuto essere ristrutturata come biblioteca di quartiere o trasformata in un polo culturale, rimane ancora in uno stato di abbandono e degrado.

Monza, 3 marzo 2026 – Doveva essere ristrutturata come biblioteca di quartiere. Poi, tramontata questa ipotesi, doveva diventare un polo culturale nel cuore di un quartiere impegnativo di cui era stata sempre un presidio. In attesa di un futuro, è in stato di abbandono da anni ed è ora diventata rifugio di senza tetto. Stiamo parlando dell’ex biblioteca di via Zuccoli, un edificio costruito nella prima metà degli anni Sessanta nell’ambito dei piani di edilizia popolare dei fondi “Gescal” (Gestione case per i lavoratori) nel cuore del rione Cantalupo. Un edificio di due piani in cui hanno letto, studiato, giocato, consultato i giornali generazioni di persone, giovanissimi e anziani, ma che oggi è un guscio vuoto in cui il giardino è incolto, i rifiuti sono accatastati nel rettangolo verde, le finestre sono sfondate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ex biblioteca di via Zuccoli, rifiuti e ingressi abusivi: appello per la chiusura di tutti i varchi

