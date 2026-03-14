Nel 2025 si registra un aumento dei casi di deep nude, con 8.213 minorenni vittime segnalate in tutto il paese. A Catania, un collaboratore scolastico è stato arrestato con l’accusa di aver manipolato immagini di studentesse usando l’intelligenza artificiale per creare contenuti a sfondo sessuale. La notizia evidenzia l’attuale diffusione di questo fenomeno e il coinvolgimento di figure legate al mondo scolastico.

«L'arresto a Catania di un collaboratore scolastico accusato di aver manipolato con l'intelligenza artificiale le immagini di alcune studentesse per creare contenuti a sfondo sessuale rappresenta un fatto di estrema gravità che richiama ancora una volta l’attenzione sul fenomeno dei deep nude». Lo afferma l’associazione Meter che nel 2025, durante attività di monitoraggio della rete, ha «scoperto 8.213 minorenni vittime di immagini manipolate per simulare la nudità o atti sessuali senza alcun consenso». Secondo l'associazione il deep nude è «un fenomeno in rapida diffusione che colpisce soprattutto ragazze e adolescenti e che può generare conseguenze psicologiche molto gravi». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - "Deep nude" in crescita, 8.213 minorenni vittime nel 2025: il caso del un collaboratore scolastico a Catania

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