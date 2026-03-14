Decoro urbano Riccione si avvicina alla Pasqua potenziando la pulizia di spiagge strade e spazi pubblici

In vista delle festività pasquali, il Comune di Riccione e il Gruppo Hera hanno avviato un piano di interventi per migliorare il decoro urbano. Le operazioni riguardano la pulizia di spiagge, strade e spazi pubblici, con l’obiettivo di rendere più accoglienti le aree pubbliche per residenti e turisti. L’intervento si concentra su attività di igiene e manutenzione in vista delle festività.

La strategia operativa, definita congiuntamente, prevede un'attivazione per fasi che accompagnerà la città dalla Pasqua fino al cuore della stagione estiva In vista delle festività pasquali, il Comune di Riccione e il Gruppo Hera avviano il piano di interventi per garantire spiagge, strade e spazi pubblici puliti e accoglienti per residenti e turisti. La strategia operativa, definita congiuntamente, prevede un'attivazione per fasi che accompagnerà la città dalla Pasqua fino al cuore della stagione estiva. Le operazioni sulla spiaggia di Riccione sono già entrate nel vivo con interventi settimanali di pulizia dell’intera battigia, destinati a intensificarsi progressivamente. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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