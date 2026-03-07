bigmama torna in italia rompe il silenzio dopo giorni difficili a dubai

La rapper BigMama torna in Italia dopo alcuni giorni difficili trascorsi a Dubai. La cantante rompe il silenzio, condividendo le sue impressioni e i momenti vissuti durante il soggiorno. La sua presenza nel paese riprende con un ritorno che segna una nuova fase per l’artista, ancora impegnata a riprendersi dagli eventi recenti.

BigMama torna in Italia: il viaggio che non era solo un viaggio. Parla la rapper dopo i giorni difficili vissuti a Dubai. C’è un momento, quando si rientra a casa, in cui tutto sembra improvvisamente più leggero. Per BigMama, questo momento è arrivato dopo giorni intensi e pieni di tensione. Il suo ritorno in Italia non è stato il classico rientro da un viaggio. È stato piuttosto l’epilogo di una parentesi complicata, fatta di attese, polemiche social e una valanga di commenti arrivati mentre lei era ancora lontana da casa. Leggi anche Giulia Salemi inarrestabile. Sta tornando: “mi merito supporto da parte vostra” Quando l’aereo è atterrato in Italia, la rapper campana ha affermato sui social: “lo e la mia ragazza siamo rientrate a casa da Dubai con la stessa compagnia aerea del viaggio originale. 🔗 Leggi su 361magazine.com

