Celentano 88 anni e un video a sorpresa | l’ironia del Molleggiato rompe il silenzio dopo anni

Adriano Celentano, 88 anni, ha condiviso un video a sorpresa sui social il 13 febbraio 2026, rompendo un lungo silenzio dopo anni di assenza. La sua ironia, ormai nota, si manifesta ancora una volta in questo breve filmato, in cui scherza con i fan e mostra una nuova versione di sé stesso. Un dettaglio concreto: nel video, il “Molleggiato” indossa una giacca vintage e fa un sorriso sornione davanti alla telecamera.

Celentano Rompe il Silenzio: Un Video a Sorpresa e l’Ironia Che Sfida il Tempo. Adriano Celentano, l’icona della musica e del cinema italiano, è tornato a farsi vedere dal pubblico con un video inatteso pubblicato sui suoi canali social il 13 febbraio 2026. La clip, che mescola immagini del concerto “Rock Economy” del 2012 all’Arena di Verona con una foto attuale, ha sorpreso i fan e riacceso i riflettori sulla figura del cantante, che ha compiuto 88 anni lo scorso 6 gennaio. Un Ritorno Inaspettato Dopo Anni di Silenzio. Dopo un periodo di relativa lontananza dai riflettori, l’apparizione di Celentano sui social media ha generato un’ondata di entusiasmo tra i suoi sostenitori.🔗 Leggi su Ameve.eu

