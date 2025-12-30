Il recupero procede bene De Bruyne sempre più vicino al rientro

Il recupero di Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli, sta proseguendo senza intoppi. Il processo di guarigione avanza con buon ritmo e il giocatore si avvicina al rientro in campo, sotto la supervisione dello staff medico e alle indicazioni di mister Conte. Restano ancora alcuni giorni di monitoraggio prima di valutare la sua piena disponibilità per le prossime sfide.

Il belga procede spedito il recupero per rientrare agli ordini di mister Conte. Per Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli, si avvicina il rientro sul campo. Natale in famiglia per De Bruyne, il belga è senza stampelle. Il recupero procede bene - Kevin De Bruyne ha trascorso il Natale in famiglia in modo tranquillo in compagnia di sua moglie e dei suoi tre figli.

