Mercato Juventus non solo Chiesa | i bianconeri tengono sott’occhio un altro figlio d’arte in Serie A Di chi si tratta
Oltre a Chiesa, la Juventus monitora attentamente un altro giovane talento in Serie A. Si tratta di un giocatore proveniente dall’Atalanta, considerato un’opzione valida per rinforzare la rosa e offrire alternative a Yildiz. La società tiene sotto osservazione questa potenziale acquisizione, valutando le opportunità di mercato e le possibilità di inserimento nel progetto tecnico.
Mercato Juventus, il talento dell’Atalanta supera la concorrenza ed è il piano B preferito da Comolli per far rifiatare Yildiz. La priorità strategica della Juventus in questa finestra invernale di mercato è ormai cristallina: regalare a Luciano Spalletti un innesto offensivo di qualità superiore per permettere al gioiello Kenan Yildiz di rifiatare senza abbassare il potenziale tecnico della squadra. Se il cuore dei tifosi e gli sforzi principali della dirigenza sono rivolti al complesso ritorno di Federico Chiesa, con cui i contatti proseguono tra le difficoltà legate alla formula del prestito opposta alla cessione definitiva pretesa dal Liverpool, alla Continassa il ds Ottolini non intende farsi trovare impreparato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Juventus, spunta un nome nuovo per il mercato dei bianconeri ! Colpo a zero per la prossima estate? Ecco di chi si tratta
Leggi anche: Juventus nel segno del “fino alla fine”: statistica che incorona i bianconeri in Serie A, solo l’Inter ha fatto meglio. Di cosa si tratta
Chiesa spinge per la Juve: i dubbi del Liverpool tra la variabile Salah e il fattore Isak; Sconfessare il passato e dare un’ala a Spalletti: la Juventus rivuole Chiesa, la trattativa con il…; Chiesa, il calciomercato Juve e un altro finale da scrivere, quella rivincita su Giuntoli e Motta...; Juve, per Chiesa si studia una nuova proposta.
Romano: “Chiesa obiettivo principe del mercato della Juventus. I bianconeri continuano a parlare con il Liverpool e con gli agenti del giocatore. Prossima settimana…” - Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato della trattativa tra la Juventus e il Liverpool per Federico Chiesa: "Volevo aggiungere anche qualcosa su Federico Chiesa. tuttojuve.com
Calciomercato Juventus, obiettivo Chiesa confermato ma spunta l'idea Carrasco - Il mercato di gennaio della Juventus entra in una fase delicata e strategica, in cui le scelte non possono essere soltanto suggestioni, ma devono rispondere. tuttomercatoweb.com
La Juve insiste con il Liverpool per Chiesa: c’è una chiave per sbloccare l’affare - La Signora vuole riportarlo a casa, è cosa nota, e per questo ha iniziato l’offen ... corrieredellosport.it
Juventus, ancora problemi per Conceiçao: tra mercato e condizioni, sarà ancora lui il titolare - facebook.com facebook
#mercato #Juventus #Juve #Inter #Frattesi #Spalletti #Koopmeiners VIDEO x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.