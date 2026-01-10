Mercato Juventus non solo Chiesa | i bianconeri tengono sott’occhio un altro figlio d’arte in Serie A Di chi si tratta

Oltre a Chiesa, la Juventus monitora attentamente un altro giovane talento in Serie A. Si tratta di un giocatore proveniente dall’Atalanta, considerato un’opzione valida per rinforzare la rosa e offrire alternative a Yildiz. La società tiene sotto osservazione questa potenziale acquisizione, valutando le opportunità di mercato e le possibilità di inserimento nel progetto tecnico.

Mercato Juventus, il talento dell’Atalanta supera la concorrenza ed è il piano B preferito da Comolli per far rifiatare Yildiz. La priorità strategica della Juventus in questa finestra invernale di mercato è ormai cristallina: regalare a Luciano Spalletti un innesto offensivo di qualità superiore per permettere al gioiello Kenan Yildiz di rifiatare senza abbassare il potenziale tecnico della squadra. Se il cuore dei tifosi e gli sforzi principali della dirigenza sono rivolti al complesso ritorno di Federico Chiesa, con cui i contatti proseguono tra le difficoltà legate alla formula del prestito opposta alla cessione definitiva pretesa dal Liverpool, alla Continassa il ds Ottolini non intende farsi trovare impreparato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Romano: “Chiesa obiettivo principe del mercato della Juventus. I bianconeri continuano a parlare con il Liverpool e con gli agenti del giocatore. Prossima settimana…” - Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato della trattativa tra la Juventus e il Liverpool per Federico Chiesa: "Volevo aggiungere anche qualcosa su Federico Chiesa. tuttojuve.com