Veronica Boquete la capitana del Como femminile | Vorrei ripercorrere le orme di Fabregas

Como – Veronica Boquete, per tutti ’’Vero’ è la capitana del Como 1907 femminile, che comanda la classifica di serie B, con cinque punti di vantaggio, a otto partite dalla fine. Boquete è arrivata a inizio stagione, dalla Fiorentina. Ha 62 presenze con la nazionale maggiore spagnola, con 38 reti. La squadra femminile all’interno del Como 1907 è nata da pochi anni, sono state le prospettive a farla scendere di categoria? “Certamente il progetto e anche l’idea di farne parte fin dall’inizio, costruendo qualcosa di cui sentirsi orgogliosi e con un forte senso di appartenenza, sono aspetti molto importanti. L’ambizione della società è grande, così come il potenziale, e l’obiettivo è chiaro fin dal primo giorno”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

