Veronica Boquete, nota come Vero, è la capitana del Como 1907 femminile, squadra che guida la classifica di Serie B con cinque punti di vantaggio a otto turni dalla conclusione del campionato. La calciatrice spagnola ha espresso il desiderio di ripercorrere le tappe di Cesc Fabregas, facendo riferimento alla sua esperienza personale nel mondo del calcio.

Veronica Boquete, per tutti ’’Vero’ è la capitana del Como 1907 femminile, che comanda la classifica di serie B, con cinque punti di vantaggio, a otto partite dalla fine. Boquete è arrivata a inizio stagione, dalla Fiorentina. Ha 62 presenze con la nazionale maggiore spagnola, con 38 reti. La squadra femminile all’interno del Como 1907 è nata da pochi anni, sono state le prospettive a farla scendere di categoria? "Certamente il progetto e anche l’idea di farne parte fin dall’inizio, costruendo qualcosa di cui sentirsi orgogliosi e con un forte senso di appartenenza, sono aspetti molto importanti. L’ambizione della società è grande, così come il potenziale, e l’obiettivo è chiaro fin dal primo giorno". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Veronica Boquete. "Vorrei ripercorrere le orme di Fabregas»

