La danza contemporanea prende il palco del Teatro Alessandrino domenica 15 marzo alle ore 21. Lo spettacolo Bolero Soirée, prodotto dalla MM Contemporary Dance Company, propone un incontro tra i corpi dei danzatori e le composizioni di Ravel e Vivaldi. Michele Merola firma le coreografie per una serata che promette di trasformare la sala in uno spazio di riflessione sul movimento umano. L’evento si inserisce nella rassegna We Speak Dance, con la coproduzione del Teatro Ristori di Verona. Dalla musica al gesto: l’architettura dello spettacolo. L’inizio della rappresentazione sarà segnato da una struttura musicale precisa come un meccanismo d’orologeria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Danza a Alessandria: Ravel e Vivaldi in scena

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