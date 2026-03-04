Roma Sinfonietta | Vivaldi e il grande Barocco in scena

L'Orchestra Roma Sinfonietta presenta due concerti dedicati a Vivaldi e al grande Barocco, con interpretazioni di Le Quattro Stagioni. Lo spettacolo include anche brani di Bach e Telemann, eseguiti durante le serate. La performance si svolge a Roma, coinvolgendo un ensemble impegnato nella riproduzione delle composizioni di quegli autori.

Cosa: Due concerti dedicati a Le Quattro Stagioni di Vivaldi, accostate a brani di Bach e Telemann, eseguiti dall’Orchestra Roma Sinfonietta.. Dove e Quando: Mercoledì 11 marzo all’Auditorium “Ennio Morricone” di Tor Vergata e giovedì 12 marzo al Teatro di Villa Lazzaroni.. Perché: Un’occasione per ascoltare l’orchestra prediletta da Ennio Morricone in un repertorio classico intramontabile, arricchito da solisti di nuova generazione.. La musica classica possiede il raro potere di trascendere il tempo, rendendo attuali composizioni nate secoli fa. Roma Sinfonietta, ensemble d’eccellenza che ha legato indissolubilmente il proprio nome a quello del Maestro Ennio Morricone, torna protagonista sul palcoscenico romano con un progetto che celebra uno dei capolavori più amati di sempre: Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi. 🔗 Leggi su Ezrome.it

