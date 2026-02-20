Petruška di Stravinskij e Ma mère l' Oye di Ravel | musica e danza al Palacultura

Sabato 21 febbraio alle 18, al Palacultura, l’Associazione Bellini presenta un evento con musica e danza. La serata mette in scena “Petruška” di Stravinskij e “Ma mère l’Oye” di Ravel, due balletti celebri interpretati da un ensemble di artisti locali. La scelta di queste opere deriva dall’interesse per le coreografie e le composizioni che hanno segnato il Novecento. La serata si rivolge agli appassionati di musica classica e danza, offrendo un’occasione per scoprire due capolavori in un’unica esibizione.

Appuntamento targato Associazione Bellini sabato 21 febbraio al Palacultura alle ore 18 con Petruška di Stravinskij e Ma mère l'Oye di Ravel. In scena La Compagnia Marvan Danza diretta da Mariangela Bonanno. Spettacolo con con Michele Amoroso e Stefania la Manna pianoforte a quattro mani. Coreografie di Mariangela Bonanno, Domelita Abate e Alice Rella, Letture di Giulia Ramires. Regia di Valerio Vella. Danzatrici e danzatori: Bianca Filloramo, Elisa Lamberti, Mariachiara Crimi, Simona Squillaci, Maurizio Russo, Daniele Sciarrone, Sharon Tartaro, Alberto Guarnera, Alessandro Acquaviva. Spettacolo in abbonamento.