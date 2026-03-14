Domenica sera all’Olimpico, l’attaccante guiderà l’attacco della Lazio contro il Milan. Daniel Maldini ritorna in campo per questa sfida, dopo aver lavorato con il club biancoceleste. La partita vedrà i rossoneri affrontare la squadra di Maurizio Sarri, che ha scelto Maldini come punta di riferimento per questa occasione. La sfida tra le due formazioni è in programma questa sera.

L'effetto nostalgia ormai arriva in forma ridotta, perché le stagioni passano e non si può restare ancorati sempre al "what if", ma non si va molto lontano nell'immaginare la domanda che bussa alla mente di Daniel Maldini ogni volta che si ritrova davanti il Milan: perché poteva essere e non è stato? Risposta con mille sfaccettature, e con tempistiche piuttosto diluite: prima che il club rossonero decidesse di recidere del tutto il cordone ombelicale con la famiglia Maldini (lui è stato l'ultimo a salutare, nel 2024: papà Paolo si era separato dal Diavolo un anno prima), Daniel aveva iniziato un pellegrinaggio italiano in prestito - Spezia, Empoli, Monza -, formula che permetteva al Milan di monitorarne la crescita e non perderlo definitivamente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Daniel Maldini, riecco il Milan: che cosa poteva essere e non è stato

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