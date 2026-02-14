Pisa-Milan l’MVP del match non poteva che essere solo uno | Luka Modric

Luka Modric si è preso la scena nel match tra Pisa e Milan, portando la vittoria ai rossoneri con un gol decisivo. La sua prestazione ha convinto i tifosi, che lo hanno scelto come il giocatore più prezioso della partita. Durante l’incontro, il centrocampista ha dimostrato grande capacità di controllo e precisione, contribuendo a sbloccare il risultato con un’azione brillante nel secondo tempo.

Il Milan dà seguito alla netta vittoria di Bologna battendo anche il Pisa di Oscar Hiljemark. Lo ha fatto grazie alla grande giocata nel finale di gara di Luka Modric. Il Pallone d'Oro croato è stato votato come MVP del match da parte dei tifosi rossoneri. (fonte acmilan.com) - Il Milan conquista una vittoria importante contro il Pisa, imponendosi per 2-1 grazie a una prestazione straordinaria di Luka Modric. Il centrocampista croato ha dimostrato ancora una volta la sua classe, siglando il gol decisivo che ha regalato i tre punti ai rossoneri. La sua capacità di leggere il gioco e di inserirsi nei momenti chiave ha fatto la differenza, rendendolo il migliore in campo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pisa-Milan, l’MVP del match non poteva che essere solo uno: Luka Modric Cagliari-Milan, Modric incanta il popolo rossonero: eletto MVP del match Nel confronto tra Cagliari e Milan, il risultato di 1-0 è stato deciso dal gol di Leao. Luka Modric e quella volta che Mourinho fece piangere CR7. La frase da bambino che poteva costargli la carriera e il sogno sul nonno ucciso in guerra Luka Modric e il suo percorso segnato da momenti intensi, inclusi ricordi di infanzia e sfide personali. Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia. Argomenti discussi: E alla fine arriva Modric: 2-1 a Pisa, il Milan torna a -5 dall'Inter; Pisa-AC Milan 1-2, Serie A Enilive 2025/2026: match report; Le pagelle di Pisa-Milan 1-2: Modric re, Fullkrug sbaglia quasi tutto, Loyola croce e delizia; Verona-Pisa 0-0, le pagelle della partita di Serie A. Modric MVP di Pisa-Milan per oltre il 90% dei milanisti votanti. Battuti Athekame, Loftus-Cheek e PavlovicIl Milan conquista una vittoria importante contro il Pisa, imponendosi per 2-1 grazie a una prestazione straordinaria di Luka Modri?. Il centrocampista croato ... milannews.it Pisa-Milan 1-2: decide Modric nei minuti finaliDiretta Pisa-Milan di Venerdì 13 febbraio 2026: ripresa caotica tra rigore sbagliato, gol annullato e pareggio del Pisa. Poi Modric riporta avanti i rossoneri ... calciomagazine.net Il messaggio di scuse di Fullkrug dopo Pisa-Milan facebook Le pagelle di Pisa-Milan: Tramoni non coglie l’attimo, AthekameIl convince x.com