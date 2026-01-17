L'interesse di Daniel Maldini per la Juventus si inserisce nel contesto di mercato attuale, dove le alternative di acquisto sono limitate. L'Atalanta ha già avviato i primi contatti, mentre Ottolini segue attentamente gli sviluppi. Nel frattempo, i costi di Chiesa continuano a rappresentare un ostacolo per un suo ritorno, mentre Maldini, figlio d’arte, si sta avvicinando alla Juventus grazie alle recenti valutazioni di Spalletti.

Daniel Maldini Juve: i costi frenano il ritorno di Chiesa mentre il figlio d’arte convince Spalletti e si avvicina alla Juventus. Nelle frenetiche ore che stanno definendo il mercato di gennaio, la strategia della Juventus ha subito una metamorfosi radicale, ridisegnando completamente le priorità per il reparto offensivo. Il nome che ora occupa stabilmente la vetta della lista dei desideri in casa Juve non è più quello suggestivo di Federico Chiesa, bensì quello concreto e futuribile di Daniel Maldini. Il talentuoso fantasista, attualmente in forza all’ Atalanta, secondo La Gazzetta dello Sport, ha effettuato un sorpasso clamoroso nelle preferenze della dirigenza bianconera, diventando l’obiettivo numero uno per ricoprire il delicato e fondamentale ruolo di vice-Yildiz nello scacchiere tattico di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Daniel Maldini Juve, l’ex Milan sorpassa le alternative di mercato: l’Atalanta ha fatto il primo passo. Ottolini monitora la situazione

Leggi anche: Gudmundsson Juve, l’attaccante della Fiorentina è una valida alternativa: Ottolini monitora la situazione. Le ultime

Leggi anche: Mercato Juve, nuovo obiettivo in difesa. Gioca nel Tolosa e Comolli lo conosce benissimo: Milan, Atalanta e Como osservano la situazione

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La Juventus pensa all'ex Milan Daniel Maldini per l'attacco - Riporta Gianluca Di Marzio che la Juventus, oltre a Mateta del Crystal Palace, pensa anche a Daniel Maldini dell’Atalanta. milannews.it