Daniel Maldini Juve l’ex Milan sorpassa le alternative di mercato | l’Atalanta ha fatto il primo passo Ottolini monitora la situazione
L'interesse di Daniel Maldini per la Juventus si inserisce nel contesto di mercato attuale, dove le alternative di acquisto sono limitate. L'Atalanta ha già avviato i primi contatti, mentre Ottolini segue attentamente gli sviluppi. Nel frattempo, i costi di Chiesa continuano a rappresentare un ostacolo per un suo ritorno, mentre Maldini, figlio d’arte, si sta avvicinando alla Juventus grazie alle recenti valutazioni di Spalletti.
Daniel Maldini Juve: i costi frenano il ritorno di Chiesa mentre il figlio d’arte convince Spalletti e si avvicina alla Juventus. Nelle frenetiche ore che stanno definendo il mercato di gennaio, la strategia della Juventus ha subito una metamorfosi radicale, ridisegnando completamente le priorità per il reparto offensivo. Il nome che ora occupa stabilmente la vetta della lista dei desideri in casa Juve non è più quello suggestivo di Federico Chiesa, bensì quello concreto e futuribile di Daniel Maldini. Il talentuoso fantasista, attualmente in forza all’ Atalanta, secondo La Gazzetta dello Sport, ha effettuato un sorpasso clamoroso nelle preferenze della dirigenza bianconera, diventando l’obiettivo numero uno per ricoprire il delicato e fondamentale ruolo di vice-Yildiz nello scacchiere tattico di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Gudmundsson Juve, l’attaccante della Fiorentina è una valida alternativa: Ottolini monitora la situazione. Le ultime
Leggi anche: Mercato Juve, nuovo obiettivo in difesa. Gioca nel Tolosa e Comolli lo conosce benissimo: Milan, Atalanta e Como osservano la situazione
La Juventus pensa all'ex Milan Daniel Maldini per l'attacco - Riporta Gianluca Di Marzio che la Juventus, oltre a Mateta del Crystal Palace, pensa anche a Daniel Maldini dell’Atalanta. milannews.it
Chiesa Juve: costi alti e richiesta di cessione definitiva frenano il ritorno, contatti bloccati mentre sale la quotazione di Daniel Maldini - Chiesa Juve: costi alti e richiesta di cessione definitiva frenano il ritorno, contatti bloccati mentre sale la quotazione di Daniel Maldini La strategia della Juventus per completare il reparto avanz ... juventusnews24.com
Daniel Maldini, su di lui non solo la Juve - Atalanta: futuro in bilico per Daniel Maldini Nonostante un contratto valido fino a giugno 2029, il futuro di Daniel Maldini all’Atalanta è tutt’altro che scontato. tuttojuve.com
Trovato il vice-Yildiz e la Juventus accelera per acquistarlo già a gennaio Ottolini vuole regalare a Spalletti un nuovo attaccante, mentre lavora già sulla pista Mateta: si tratta di Daniel Maldini, in uscita dall'Atalanta dopo l'arrivo di Raspadori Fonte: Gianluc - facebook.com facebook
Tra i tanti nomi proposti da Beppe #Riso alla #Juventus, Daniel #Maldini è il più funzionale a quello che cercano i bianconeri. L' #Atalanta può aprire ad un prestito con diritto di riscatto nei prossimi giorni. La strada per #Chiesa è sempre più impraticabile. @O x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.