Il mondo dei props, gli oggetti di scena, comprende repliche estremamente dettagliate in dimensioni ridotte o ingrandite. Si tratta di oggetti realizzati con cura per essere riprodotti fedelmente in scala, che siano minuscoli o di dimensioni eccezionali. Questi elementi vengono utilizzati in produzioni teatrali, cinematografiche e televisive per arricchire le scene e creare atmosfere realistiche o spettacolari.

Riproduzioni fedelissime, ma in scala minuscola. Oppure gigante. È il mondo dei props, degli oggetti di scena. A Milano c'è una artigiana che li realizza con il lavoro delle proprie mani e con l’ausilio, quando serve, della tecnologia. Lei si chiama Ilaria Trivelli e la abbiamo incontrata nel suo studio in zona Città Studi-Lambrate. “Il mio lavoro - ci spiega - consiste nella realizzazione su richiesta di oggetti di scena per campagne pubblicitarie, video, spot, o allestimenti fieristici. Di solito realizzo quasi tutto a mano e, quando serve, utilizzo diversi macchinari, come ad esempio la stampante 3D o il laser cutting, a seconda di quello che è richiesto realizzare”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Dallo straordinariamente piccolo all’insolitamente grande. Il magico mondo dei props, gli oggetti di scena

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