Il piccolo grande mondo di Pollicino Dorè | immaginazione e favole tornano a teatro

Domenica 15 marzo alle 16, il Teatro Masini di Faenza ospita uno spettacolo della compagnia Proscenio Teatro. La rappresentazione fa parte della stagione dedicata alle favole e si concentra sulla narrazione giocosa come forma di comunicazione teatrale. L’evento si inserisce nel programma delle Favole del Teatro Masini, offrendo al pubblico un nuovo esempio di teatro per bambini.

Teatro per bambini al Fenaroli di Lanciano con "Pollicino Dorè"Teatro per bambini, domenica 8 febbraio, alle ore 17, al Fenaroli di Lanciano, con lo spettacolo “Pollicino Dorè”, una produzione Proscenio Teatro,...

Pollicino Dorè: al Flaiano uno spettacolo per bambiniCon Elena Cupidio ed Enrico Verdicchio, domenica 22 febbraio, alle ore 17, andrà in scena lo spettacolo teatrale per bambini (dai 4 anni) dal titolo...